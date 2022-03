TikTok devrait bientôt offrir un historique de visionnage

TikTok testerait une section dédiée à l'historique des vidéos vues, une bonne idée qu'il faudra certainement affiner.

Sur des applications comme YouTube, on trouve une fonctionnalité pour le moins basique mais très utile de temps à autre, à savoir l’historique de visionnage, qui permet de visualiser facilement les vidéos que vous avez vues récemment. Pratique pour retrouver, le cas échéant, une vidéo en particulier. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet de Hammod Oh, il semblerait que la plate-forme TikTok teste actuellement une fonctionnalité similaire dans son application. Les utilisateurs devraient donc bientôt pouvoir retrouver facilement les vidéos qu’ils ont déjà vues.

Il faut cependant garder à l’esprit que cette possibilité n’est pas réellement une nouveauté. En effet, TikTok dispose d’indicateurs visuels vous faisant savoir si vous avez déjà vu telle ou telle vidéo. Les utilisateurs peuvent par ailleurs exclure les vidéos déjà vues de l’onglet Découvrir, mais ce n’est pas franchement intuitif, particulièrement pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec l’application.

Une bonne idée qu’il faudra certainement affiner

En créant une section dédiée qui vient lister les vidéos que l’on a déjà vues, cela rend plus facile et plus rapide la recherche d’un contenu précis. Ceci étant dit, l’on peut encore s’interroger sur le côté pratique de la chose. En effet, contrairement aux vidéos YouTube qui sont plus longues, les contenus TikTok sont pensés pour être visionnés de manière intensive, si l’on peut dire. Ainsi, en une petite demi-heure sur l’application, on peut facilement avoir regardé 20 à 30 vidéo. Et sur une semaine, l’on devrait avoir bien des difficultés à retrouver ainsi une vidéo en particulier.

Quoi qu’il en soit, c’est en tous les cas une bonne chose de voir cette fonctionnalité arriver. Nul doute qu’elle s’enrichira dans le futur, si elle est sollicitée par les utilisateurs. Pour le moment, elle n’est qu’en phase de test. Impossible de savoir si la plate-forme prévoit déjà de la proposer à tous les utilisateurs et encore moins quand. Patience, patience.

#TikTok is testing adding a watch history feature in the app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) March 26, 2022