TikTok : de nouvelles règlementations chinoises pourraient freiner son rachat aux États-Unis

La situation de TikTok est encore très délicate. Les négociations pour un rachat des opérations américaines sont en cours mais rien ne saurait garantir qu'elles aboutissent, encore moins avant la date butoir. Et la Chine a décidé de ne pas aider...

Le gouvernement américain met la pression à TikTok, et à sa maison mère ByteDance, pour que les opérations américaines de l’application soient vendues à une entreprise américaine. Microsoft est actuellement le candidat le plus sérieux mais il devrait être bien difficile de finaliser l’opération d’ici la date butoir du 15 septembre. D’autant plus que la Chine vient de mettre en place de nouvelles restrictions commerciales…

La Chine contre-attaque sur le sujet TikTok

Selon le Wall Street Journal, la Chine a donc mis en place de nouvelles restrictions concernant les exportations des technologies d’intelligence artificielle. Ces nouvelles règles entravent les exportations de fonctionnalités très diverses comme la suggestion de contenu, l’analyse de texte et la reconnaissance vocale, ceci à moins qu’une entreprise ne reçoive une licence.

Le gouvernement chinois met ainsi en place un avertissement pas franchement subtil envers la maison mère ByteDance. Le conseiller gouvernemental Cui Fan déclarait notamment à Xinhua News Agency que ByteDance devrait “sérieusement et prudemment” envisager d’oublier de vendre TikTok. Même si ByteDance n’a plus de parts dans TikTok, il y aurait très probablement des transferts de technologies qui viendraient violer ces nouvelles règles.

en renforçant ses règles sur l’exportation des technologies

Le ministère du commerce chinois, quant à lui, déclarait que les modifications de la liste des technologies concernées étaient attendues depuis longtemps. Il n’y avait eu aucun changement depuis 2008. Selon les officiels, ceci était important face à la vitesse des améliorations technologiques et la compétitivité toujours plus importante de la Chine. Ni ByteDance ni le ministère du commerce n’ont souhaité communiqué sur le sujet.

Cette annonce vient ajouter encore la dispute déjà très tendue entre la Chine et les États-Unis. Les deux camps sont déjà en pleine guerre commerciale et les États-Unis ont mis en place de lourdes restrictions sur des entreprises comme Huawei ou ZTE, au motif de risques pour la sécurité. La pression sur TikTok pour se débarrasser de ByteDance est une extension de tout ceci. Il n’est donc pas surprenant que la Chine contre-attaque en renforçant ses limitations sur les exportations. Cela devrait renvoyer la pression sur les États-Unis pour obliger le pays à faire des concessions et permettre davantage d’accès aux technologies chinoises.