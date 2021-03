TikTok : bientôt des groupes de discussion sur la plate-forme ?

TikTok est un réseau social, et à ce titre, il propose un certain nombre de fonctionnalités bien connues. Mais certaines manquent encore à l'appel. C'est le cas des groupes de discussion.

Les réseaux sociaux, quels qu’ils soient, proposent des fonctionnalités assez communes, notamment en ce qui concerne les discussions. Il est la plupart du temps possible d’interagir avec quelqu’un en particulier directement, avec tout le monde directement, mais un peu moins souvent avec des groupes de personnes triées sur le volet. C’est ce que pourrait proposer bientôt TikTok.

Les groupes de chat bientôt disponibles dans TikTok ?

Comme avec la plupart des applications dites sociales, il est possible d’envoyer un message direct à quelqu’un sur TikTok. C’est une fonctionnalité standard aujourd’hui sur laquelle il n’est nul besoin de revenir, mais si vous espériez pouvoir organiser des groupes de discussion directement dans l’application, sachez que cela pourrait être possible dans les mois à venir. C’est tout de moins ce que semble croire Reuters qui affirme que l’option arriverait bientôt dans l’application.

Selon Reuters, la fonctionnalité arriverait cette année

Le rapport en question affirme que TikTok introduira une fonctionnalité de groupe de discussion dans un futur proche. Cela permettrait à l’application de faire jeu égal avec d’autres plates-formes sociales comme Instagram. Nul ne sait quand cette fonctionnalité sera déployée précisément mais cela devrait être fait dans le courant de l’année 2021. Autrement dit, les utilisateurs pourraient en profiter dès la semaine prochaine comme en décembre. L’avenir nous le dira.

Toujours est-il que, outre l’existence même de cette fonctionnalité, nous n’en savons pratiquement rien. Aura-t-on droit à quelque chose de très différent de ce que proposent les autres plates-formes ? Difficile à imaginer. Ceci étant dit, si vous avez utilisé la version chinoise de TikTok, Douyin, alors vous pouvez avoir une idée de ce à quoi cette fonctionnalité pourrait ressembler.

En effet, Douyin dispose de l’option groupe de discussion depuis 2019. Il est d’ailleurs assez étrange que TikTok ait mis si longtemps à l’implémenter mais, comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais, non ? Encore un peu de patience et vous pourrez discuter à plusieurs directement dans TikTok.