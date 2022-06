TikTok avance sur le bien-être numérique dans son application

TikTok renforce ses fonctionnalités de bien-être numérique avant qu'il ne soit peut-être tenu légalement de le faire.

Les réseaux sociaux et les applications proposant des fonctionnalités similaires peuvent être très utiles, mais elles ont aussi un fort pouvoir addictif. Notamment chez les plus jeunes. C’est le cas de TikTok, sur lequel les adolescents peuvent passer de très longues heures. Il est plus que de temps de penser au bien-être numérique. Ce que la plate-forme fait aujourd’hui avec une nouvelle mise à jour.

TikTok renforce ses fonctionnalités de bien-être numérique

TikTok déploie actuellement plusieurs nouveaux contrôles pour la gestion du temps d’écran, des contrôles devant permettre de gérer le temps passé dans l’application. Avec cette nouveauté, l’entreprise ajoute aussi un nouveau tableau de bord intégré qui permettra de mieux suivre et analyser le temps passé dans l’app.

Ce tableau de bord montrera diverses statistiques, comme le temps passé dans l’app, bien évidemment, mais aussi quand vous ouvrez l’app le plus souvent et à quelle fréquence elle est ouverte. De plus, les utilisateurs TikTok pourront désormais définir des limites de temps d’utilisation.

Jusqu’à présent, l’application proposait des contrôles de temps d’écran qui expiraient avec une certaine limite quotidienne. Avec ces nouveaux paramètres, les utilisateurs peuvent, par exemple, choisir de laisser l’application leur rappeler de “faire une pause” s’ils l’ont ouverte depuis un long moment.

Avant qu’il ne soit peut-être tenu légalement de le faire

Ces changements surviennent alors que TikTok et plusieurs concurrents sont régulièrement critiqués quant à l’impact qu’ils ont sur les adolescents. Il y a quelques mois, aux États-Unis, une proposition de loi a vu le jour pour renforcer les études sur l’addiction aux media sociaux avec pour objectif de mettre en place davantage de garde-fous pour protéger les jeunes utilisateurs.

TikTok a déjà fait un pas dans ce sens en introduisant davantage de restrictions pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Ces derniers verront désormais des “rappels de bien-être numérique” et d’invitation à réduire leur temps d’écran lorsque qu’ils passent plus de 100 minutes dans l’application sur une même journée.