Tidal propose désormais une offre gratuite

Tidal étoffe son service avec une offre gratuite. Suffisant pour attirer de nouveaux utilisateurs ?

Lorsque Tidal est arrivé sur le marché, l’entreprise a souhaité se démarquer de la concurrence en offrant des streams de haute qualité. Malheureusement, cela a eu une incidence directe sur le coût de l’abonnement, celui-ci était plus élevé que ce que proposaient les services similaires et Tidal a rapidement compris que le grand public ne voyait pas nécessairement le besoin ou n’avait pas spécialement envie, tout simplement, d’écouter sa musique en très bonne qualité. Une offre gratuite fait aujourd’hui son apparition.

Aujourd’hui, il semblerait que Tidal cherche un autre moyen d’attirer de nouveaux clients. En effet, la plate-forme vient d’annoncer l’arrivée d’une offre gratuite. Cela vient ainsi placer Tidal sur la même marche que des services de streaming musical comme Spotify ou Deezer, qui proposent depuis longtemps une offre gratuite. Les abonnés à cette offre pourront écouter leur musique, mais devront aussi écouter de la publicité de temps à autre.

Suffisant pour attirer de nouveaux utilisateurs ?

Selon le communiqué de Tidal, “pour la première fois, les amateurs de musique peuvent désormais profiter de TIDAL sans aucun frais, avec un accès à tout notre catalogue, toutes nos playlists.” Pour celles et ceux qui souhaiteraient accéder à toutes les fonctionnalités de Tidal, deux options : la première est celle de l’offre Tidal HiFi, à 9,99 € par mois, la seconde Tidal HiFi Plus, à 19,99 €, avec un accès à divers formats très haute qualité, comme Dolby Atmos Music, Sony 360 Audio Recordings ou Master Quality Authenticated.

Difficile de savoir si cette nouvelle offre gratuite permettra effectivement à Tidal de gagner de nouveaux abonnés, a fortiori quand des plates-formes comme Spotify et Apple Music dominent outrageusement les débats sur le marché du streaming musical. Il faudra attendre de voir si cette stratégie s’avère payante ou non. D’ici là, patience. Et si vous cherchiez l’occasion de tester Tidal, voici votre chance.