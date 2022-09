Ticketmaster souhaite enrichir l’expérience des fans avec des NFT

La blockchain Flow de Dapper Labs s'associe au géant de la billetterie Ticketmaster pour permettre aux organisateurs d'événements d'émettre des jetons non fongibles (NFT) avant, pendant et après des concerts, des comédies musicales, des expositions ou encore des spectacles.

L’offre NFT de Ticketmaster connaît déjà un succès considérable. Plus de 5 millions de jetons non fongibles ont déjà été émis sur la blockchain Flow, une plateforme ouverte et décentralisée, conçue uniquement pour offrir des expériences à l’échelle du consommateur comme NFL All Day, NBA Top Shot et UFC Strike. A noter que l’émission d’un NFT sur la blockchain écologique de Flow nécessite moins d’énergie qu’un message sur un site de réseau social.

Brendan Lynch, vice-président exécutif chargé des entreprises et des revenus chez Ticketmaster, a déclaré :

Les organisateurs d’événements qui choisissent d’offrir aux fans un NFT avec leur billet ont une réelle opportunité de rendre cette nouvelle technologie pertinente et relatable à l’échelle. C’est pourquoi nous nous associons à Flow, car leur blockchain est conçue sur mesure pour l’engagement des fans et les expériences consommateur sans friction.

L’avenir des billets avec la blockchain et les NFT

Les outils de Ticketmaster visent à débloquer des intégrations uniques pour améliorer la “fan experience”, car chaque organisateur d’événements a des objectifs différents en matière d’émission de NFT.

Mickey Maher, vice-président et directeur des partenariats de Dapper Labs, a ajouté :

Notre partenariat avec Ticketmaster permettra à des millions de fans d’événements en direct d’immortaliser, de partager et d’améliorer leurs expériences IRL grâce à des objets de collection numériques. Ticketmaster est rapidement devenu un leader dans ce domaine, et nous sommes ravis de soutenir son travail en permettant aux organisateurs d’événements d’offrir une valeur encore plus grande aux fans grâce aux avantages de la blockchain.