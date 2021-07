Agostino Simonetta quitte Microsoft et devient chief strategy officer du groupe suédois Thunderful Group.

Responsable des indépendants pour Microsoft via le programme [email protected] depuis 2014 et son départ de chez Sony Interactive Entertainment, Agostino Simonetta prendra ses nouvelles fonctions de responsable de la stratégie et des investissements à partir du 1er juillet prochain. Il se focalisera à 100% sur le segment des jeux et cherchera à tirer parti des liens établis avec les meilleurs studios de développement du monde, pour aider à renforcer l’offre de Thunderful Group aux développeurs du monde entier.

We are proud to announce that former [email protected] Director Agostino Simonetta (@stiniuk) joins Thunderful as Chief Strategy & Investment Officer. A Thunderful welcome to you, dear Ago! 🌩️❤️😀 More information here: https://t.co/rp031AS0Uq — Thunderful Group (@thunderfulgroup) June 29, 2021

L’intéressé déclare : “Pour moi, Thunderful Group représente une opportunité passionnante d’utiliser toute l’expérience que j’ai accumulée au cours de ces vingt dernières années et de la transférer dans une entreprise qui porte les développeurs et leurs objectifs dans son cœur. Grâce à Thunderful, je peux continuer à soutenir les développeurs du monde entier, et je contribuerai à faire entrer de grands développeurs et jeux dans la famille Thunderful.”

Thunderful Group, un jeune éditeur qui a soif de croissance

En dehors de ses activités de développement et d’édition, Thunderful Group acquiert régulièrement de grands studios et investit dans des projets de jeux exceptionnels comme récemment avec le studio britannique Coatsink, l’éditeur et développeur de jeux allemand Headup, les développeurs suédois Station Interactive et Guru Games. De plus, un nouveau studio à Malmö a été créé pour produire de nouvelles licences.

“Nous sommes des développeurs de jeux dans l’âme, et nous plaçons toujours les désirs et les besoins des développeurs de jeux au centre de ce que nous faisons“, explique Brjann Sigurgeirsson, PDG du groupe Thunderful. “Cela se reflète dans les jeux que nous créons et publions, les studios que nous avons acquis et les nominations que nous avons faites dans l’entreprise. L’arrivée d’Agostino Simonetta à bord est un grand renforcement, et je suis très heureux qu’il rejoigne la famille. Il comprend le projet Thunderful et est impatient de nous aider à le construire. Il est bien connu dans le secteur et possède des liens essentiels avec le type de studios talentueux avec lesquels nous voulons travailler.“