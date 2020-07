Thronebreaker : The Witcher Tales est maintenant disponible sur iOS

Après Gwent : The Witcher Card Game, c'est désormais au tour du standalone Thronebreaker : The Witcher Tales d'arriver sur les smartphones.

Thronebreaker de CD Projekt RED est un RPG solo qui se déroule dans le monde de The Witcher, combinant l’exploration narrative avec des énigmes uniques et des batailles au tour par tour. Les joueurs incarnent la reine Meve de Lyria et Rivia, qui est forcée d’entrer sur le chemin de la guerre face à une invasion nilfgaardienne imminente. Pour avoir une chance contre ses ennemis, Meve doit réunir une armée puissante, ce qui signifie qu’elle doit se lancer dans un sombre voyage de destruction et de vengeance.

Thronebreaker: The Witcher Tales has arrived on iOS! You can now purchase the game from @AppStore: https://t.co/0kNDfBDmZs More information: https://t.co/jiNUk3I9n8 pic.twitter.com/Ms9BbcPC0K — The Witcher (@witchergame) July 9, 2020

Le portage de Thronebreaker : The Witcher Tales sur iOS disposera de commandes tactiles dédiées conçues pour le jeu mobile, ainsi qu’une prise en charge de la sauvegarde dans le cloud afin que les joueurs puissent reprendre là où ils se sont arrêtés sur PC – et vice versa. En jouant à Thronebreaker sur les smartphones sous iOS, les joueurs peuvent également débloquer divers bonus dans Gwent : The Witcher Card Game sur PC, iOS et Android, y compris des ornements uniques et 20 cartes à utiliser dans les batailles en multijoueur. De plus, les joueurs peuvent réclamer gratuitement un ensemble de cadeaux numériques Thronebreaker, y compris la bande sonore officielle, les concept-arts du jeu et une carte annotée de Lyria.

Un trailer pour Thronebreaker : The Witcher Tales sur iOS

Thronebreaker actuellement disponible sur sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et PC (GOG/Steam). Le studio polonais CD Projekt RED précise qu’une version Android est prévue pour la fin de l’année.