THQ Nordic : une conférence pour les 10 ans animée par Geoff Keighley

Fusion entre la marque "THQ" et Nordic Games, THQ Nordic se prépare à commémorer ses 10 ans d'activité dans l'industrie vidéoludique avec une conférence.

Une conférence numérique pour célébrer le dixième anniversaire de l’éditeur autrichien THQ Nordic (groupe opérationnel d’Embracer Group) aura lieu le 17 septembre prochain à 21h. Elle sera retransmise en direct sur YouTube et Twitch ainsi que la plateforme Steam de Valve : “Notre showcase sera présenté par Geoff Keighley, producteur exécutif et animateur des Game Awards/gamescom Opening night Live. Il y aura six nouveaux jeux. Assistez au retour de franchises légendaires et de suites de jeux bien-aimés. Nous espérons que vous êtes prêts ! En outre, nous dévoilerons de nouvelles informations et des séquences de gameplay pour ELEX II et Expeditions Rome. Si vous arrivez tôt, vous aurez peut-être un aperçu de ce que nos amis de HandyGames ont fait !“.

10 Years of THQ Nordic

Dans un communiqué, THQ Nordic précise que les créateurs de contenus du monde entier, quelle que soit leur taille, sont invités à co-streamer l’événement sur leurs propres chaînes. Ils se sont assurer que toutes les musiques sous licence puissent être diffusées sur Twitch et YouTube.