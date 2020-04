THQ Nordic se prépare à réaliser de nouveaux rachats

La maison-mère de l'éditeur autrichien vient de lever 150 millions d'euros pour investir encore plus dans l'industrie vidéoludique.

Avec ses différentes levées de fonds, Embracer Group a grandement étoffé le catalogue de THQ Nordic grâce aux acquisitions de Koch Media (Deep Silver, Volition, Dambuster et Fishlabs), Piranha Bytes, Warhorse Studios, Coffee Stain Studios, Bugbear Entertainment, Tarsier Studios, Milestone Interactive, Gunfire Games et plus récemment Saber Interactive (plus de 500 millions de dollars en fonction des bonus de performance de la structure à l’origine de World War Z).

À LIRE AUSSI : THQ Nordic poursuit ses acquisitions avec Saber Interactive

Ainsi, dans le cadre d’une nouvelle émission d’actions dirigée pour l’investissement et les acquisitions, le groupe suédois (anciennement THQ Nordic AB et Nordic Games Publishing AB) a levé 150 millions d’euros suite à l’aide de pas moins 100 sociétés comme Swedbank Robur, Odin Fonder, Didner & Gerge, Länsförsäkringar, Skandia, TIN Fonder, Second National AP Fund, Olsson Family and Foundation ou encore First National AP Fund.

THQ Nordic et ses équipes luttent contre le coronavirus

Face à la situation actuelle, les employés de la société travaillent désormais à domicile. A noter qu’aucun report dans le calendrier des sorties n’est à déplorer dans l’immédiat, sachant que la santé financière d’Embracer Group ne sera pas impactée : “La crise du Covid-19 nous interpelle tous. Je suis vraiment impressionné et reconnaissant envers tous nos employés qui travaillent dur dans le monde entier et qui s’engagent à maintenir notre activité en ces temps difficiles. La santé de nos employés est très importante pour moi et c’est ma priorité numéro un. Alors que la tourmente économique va toucher toutes les entreprises, y compris la nôtre, l’industrie des jeux est en bonne santé car nos produits et services divertissent les gens chez eux. Je veux que vous sachiez que le groupe se trouve dans une situation financière solide avec une trésorerie saine.“