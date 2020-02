THQ Nordic poursuit ses acquisitions avec Saber Interactive

Saber Interactive va agrandir la famille des studios du géant suédois Embracer Group (maison-mère de THQ Nordic).

La folie des grandeurs de l’éditeur autrichien THQ Nordic reprend après avoir mis la main sur Tarsier Studios (Little Nightmares) en décembre dernier. Pour 150 millions de dollars, les développeurs de World War Z ont décidé de rejoindre Embracer Group afin de travailler plus sereinement sur quatre projets connus et huit autres non annoncés après 19 ans en indépendant. A noter que le rachat pourrait s’élever jusqu’à 525 millions de dollars, puisqu’un versement complémentaire de 375 millions de dollars serait prévu en fonction des performances de Saber Interactive.

Lars Wingefors, le fondateur et PDG d’Embracer Group, commente cette nouvelle acquisition qui comprend l’ensemble des antennes du studio à Maplewood, en Russie, en Suède, en Biélorussie, en Espagne et au Portugal : “Saber est sous notre radar depuis très longtemps en raison de sa longue liste de créations de qualité constante. Leurs initiatives ambitieuses vers des projets d’autofinancement ces dernières années ont été particulièrement impressionnantes, en particulier avec World War Z, qui s’est vendu à plus de trois millions d’unités. Alors que Saber restera une société autonome au sein du groupe Embracer, nous sommes impatients de collaborer avec eux pour accroître leur capacité à créer et à commercialiser des titres de premier plan.”

Embracer Group fait un point sur les ventes de Shenmue 3 et rassure sur Biomutant

Pour la maison-mère de THQ Nordic, la suite des aventures de Ryo Hazuki s’est bien vendu sans pour autant atteindre ou dépasser les objectifs : “Les ventes des nouvelles sorties étaient en phase avec les attentes de la direction pour ce trimestre (…) Shenmue 3 a été la principale source de revenus pour Deep Silver ce trimestre (…) Shenmue 3 est une licence et un produit que j’aime et je pense que financièrement il s’en est bien sorti. Et je suis ravi que les plus gros fans soient satisfaits. En revanche, je pense qu’il est compliqué de l’envisager comme un produit de masse. C’est un produit de coeur de niche et je pense qu’il s’agit là du commentaire que je souhaite faire à propos de ce jeu“. Concernant Biomutant, Lars Wingefors veut privilégier la qualité, même si l’attente inquiète certains joueurs : “La réalité est que l’équipe est petite, environ 20 personnes, donc la finalisation du jeu prend plus longtemps qu’avec une grande équipe (…) Notre ambition est toujours de sortir au moins deux jeux AAA pour la prochaine année fiscale. C’est notre objectif mais il est sans doute prudent de rappeler que nous ne pouvons jamais être certain des calendriers et des échéances de développement.”

L’équipe de développement de Biomutant a également communiqué sur le sujet : “Nous savons que beaucoup d’entre vous se demandent si le jeu est encore en développement. Laissez-nous vous assurer que nous n’avons jamais travaillé aussi dur et été aussi concentrés que maintenant ! Nous faisons tout ce que nous pouvons pour en faire le meilleur jeu sur lequel nous avons tous travaillé, et il sera aussi fun et génial que possible. Nous ne pouvons que demander votre soutien et votre patience continus, alors que nous terminons les dernières étapes de son développement. Comme certains d’entre vous l’ont compris ou le savent, le travail de finition d’un jeu est long, difficile et imprévisible. L’ampleur, la taille et la longueur de Biomutant ne font qu’accroître l’effort demandé. Nous dévoilerons la date de sortie dès que tout le monde dans notre studio se sentira en confiance pour respecter cette date et que le jeu sera prêt pour cela. Encore une fois, merci pour votre compréhension et pour votre soutien et votre enthousiasme continus pour notre jeu.”

THQ Nordic confirme le développement d’un remake de Gothic sur PS5, Xbox Series X et PC

Après avoir testé l’attrait d’un remake de Gothic avec une démo, THQ Nordic valide le développement d’une nouvelle version de l’action-RPG dans le nouveau studio barcelonais de l’éditeur autrichien. “Nous sommes prêts à relever le défi de développer un remake complet de Gothic qui sera aussi fidèle que possible à l’expérience originale et qui dépeindra le monde atmosphérique de Gothic dans des graphismes de haute qualité, tout en modernisant avec précaution certaines mécaniques de jeu“, a déclaré Reinhard Pollice de THQ Nordic.