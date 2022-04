THQ Nordic organise un événement presse le 12 août prochain pour dévoiler de nouveaux jeux et donner des nouvelles de projets en cours.

Les studios de jeux vidéo ont pris l’habitude, pour les plus gros tout du moins, d’organiser de temps à autre des événements presse pour laisser entrevoir leurs prochaines créations. Et c’est une manière de procéder qui fonctionne plutôt bien, faisant monter la hype chez les joueurs, permettant d’informer sur l’avancement de tel ou tel titre, sans en dévoiler trop. Aujourd’hui, c’est THQ Nordic qui annonce un tel exercice pour cet été.

THQ Nordic organise un événement presse le 12 août prochain

THQ Nordic a déjà daté sa deuxième vitrine numérique annuelle, celle-ci aura lieu le 12 août prochain. L’éditeur l’a annoncé tout récemment. L’entreprise ajoute par ailleurs qu’elle annoncera de nouveaux jeux et donnera un certain nombre de mises à jour sur des titres déjà annoncés durant cet événement. Les intéressés pourront ne pas en perdre une miette en suivant cela sur Twitch, Steam ou YouTube, à partir de 21 h le 12 août 2022 (heure française).

Pour dévoiler de nouveaux jeux et donner des nouvelles de projets en cours

À en juger par le petit teaser publié par le studio, les fans peuvent s’attendre à avoir des nouvelles concernant notamment SpongBob SquarePants : The Cosmic Shake et Destroy All Humans! 2 – Reprobed. Avec l’Entertainment Software Association qui a pris la difficile décision de ne pas organiser l’E3 cette année, il y a de fortes chances que nombre d’autres éditeurs annoncent des événements similaires dans le courant de l’été de cette année.

En officialisant si tôt la date de son événement estival, et plusieurs mois après la tenue traditionnelle de l’E3, THQ Nordic souhaite très certainement se donner de l’espace, si l’on peut dire, pour ne pas se retrouver en concurrence directe avec de plus gros éditeurs comme Microsoft et Sony, par exemple. Rendez-vous le 12 août 2022 à partir de 21 h pour découvrir les nombreuses annonces que THQ Nordic a à faire. Nul doute qu’il y aura de belles surprises !