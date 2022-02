THQ Nordic acquiert metricminds, un studio allemand spécialisé dans l’animation

Le rachat de metricminds par THQ Nordic, filiale d’Embracer Group, comprend une petite équipe composée de spécialistes de l’industrie cinématographique, télévisuelle et vidéoludique. Basé à Frankfurt en Allemagne, le studio metricminds a travaillé sur plusieurs AAA comme Horizon de Guerrilla Games, Dying Light de Techland, Borderlands de Gearbox Software, The Surge de Deck13 Interactive, Evolve de Turtle Rock Studios, Batman Arkham Origins de Warner Bros Games Montréal, Darksiders 3 de Gunfire Games ou les remakes de Destroy All Humans! par Black Forest Games.

We are happy to share more great news as more talents join the family. @THQNordic acquires Frankfurt-based @metricmindscom a renowned service provider for animated content, delivered in-engine with a team of 40+. A warm welcome to the Group metricminds! https://t.co/SjcNTSgbMK

— Embracer Group (@embracergroup) February 24, 2022