Those About to Die : Peacock commande une série sur l’épopée des gladiateurs de la Rome antique

La série télévisée Those About to Die est une création d'AGC Studios et est produite par Centropolis Entertainment, Hollywood Gang Productions et Street Entertainment pour Peacock.

Basé sur le livre éponyme de Daniel Mannix, Those About to Die est un drame à grande échelle qui se déroule dans le monde spectaculaire, complexe et corrompu des sports de gladiateurs. La série télévisée diffusée sur le service de streaming Peacock présentera un ensemble de personnages divers à travers les nombreuses couches de la société romaine où le sport, la politique et les affaires se croisent et se heurtent. Roland Emmerich sera le réalisateur et le producteur exécutif, tandis que Robert Rodat (Saving Private Ryan) sera le showrunner. Les autres producteurs exécutifs du projet sont Harald Kloser, Gianni Nunnari, Oliver Berben, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Jonas Bauer, Stuart Ford et Lourdes Diaz.

Peacock Orders Gladiator Drama With Director Roland Emmerich https://t.co/sCQIUxRRge — The Hollywood Reporter (@THR) July 26, 2022

“Le puissant Empire romain m’a toujours fasciné, en particulier ses jeux gigantesques qui divertissaient les masses grâce au spectacle du monumental Colisée“, a déclaré le réalisateur allemand Roland Emmerich. “Au cœur de ce film, il s’agit d’une épopée sportive menée par des personnages forts et divers qui explorent les chemins de la gloire, les chutes de la grâce et le besoin d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Les sports dans ces temps anciens étaient aussi palpitants et massifs à l’époque qu’ils le sont aujourd’hui, et je suis ravi de collaborer avec mes partenaires, Peacock, High End Productions, Hollywood Gang et AGC Studios, pour amener ce riche monde de sang, de sueur et de larmes à la télévision“. Lisa Katz, présidente du contenu scénarisé pour NBCUniversal Television and Streaming, a ajouté : “Those About To Die aborde la Rome antique d’une manière totalement nouvelle. La série sera épique et offrira le spectacle des gladiateurs et des courses de chars, mais aussi des personnages inattendus au milieu des intrigues de palais et d’un sombre monde criminel. Nous avons sauté sur l’occasion de nous associer aux esprits créatifs inégalés de Roland Emmerich, Robert Rodat, Harald Kloser, AGC Studios et Gianni Nunnari’s Hollywood Gang, pour créer cette série audacieuse et pleine d’action pour le public de Peacock.“