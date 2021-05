This Is Us : la famille Pearson fera ses adieux en 2022

NBC confirme que la saison 6 de la série télévisée This Is Us sera officiellement la dernière.

Près de cinq ans après sa première sur le petit écran et deux ans après avoir été renouvelée pour trois nouvelles saisons, la série dramatique This Is Us prendra fin lors de la prochaine saison de diffusion 2021-22 de la chaîne américaine NBC. Créée par Dan Fogelman, elle suit les joies et les difficultés de la famille Pearson – les parents Jack (Milo Ventimiglia) et Rebecca (Mandy Moore) et leurs trois enfants connus sous le nom de “Big Three”, Kate (Chrissy Metz) et Kevin (Justin Hartley), qui étaient les deux bébés survivants d’une grossesse triple, et leur frère adoptif, Randall (Sterling K. Brown). Alors que l’intrigue se déroule principalement dans le présent, avec les trois personnages naviguant dans la vie d’adultes dans différentes villes, chaque épisode comporte des flashbacks dans le passé, généralement à un moment précis par épisode et souvent centrés sur les parents, Jack et Rebecca.

‘This Is Us’ to End With Season 6 (Exclusive) https://t.co/UuVkuXbLZ6 — The Hollywood Reporter (@THR) May 12, 2021

Une fin pour This Is Us dès l’année prochaine

La sixième saison devrait être diffusée à partir de cet automne et s’achever en mai 2022. Les derniers épisodes de la série exploreront probablement tous les nouveaux développements de la fin de la saison 5 de This Is Us et feront le lien entre toutes les intrigues entrecroisées entre le passé, le présent et le futur. Pour les spectateurs qui souhaitent se préparer à la grande fin de la saga émotionnelle, tous les épisodes de This Is Us jusqu’à présent sont disponibles en streaming sur Hulu.

Le créateur et producteur exécutif Dan Fogelman a déclaré en 2019 après la diffusion du final de la saison 3 de This Is Us que la série était à son point médian : “Je pense que nous sommes à peu près au milieu de l’endroit où la série télévisée va aller. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire une série télévisée qui allait durer 18 saisons, et donc nous avons un plan très direct. Mais oui, je pense que là où vous trouvez les personnages en ce moment, vous êtes au milieu de leur histoire. Si vous étiez au cinéma, vous en seriez au moment où vous êtes environ une heure dans le film à vous demander ce qui va se passer.“