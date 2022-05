This is Us : Dan Fogelman veut tourner la page définitivement

La série télévisée This is Us est vraiment terminée.

Le dernier épisode de la sixième saison de This is Us a mis fin aux histoires de la famille Pearson et le créateur Dan Fogelman n’a pas l’intention de produire un spin-off ou de tenter la saison de trop même si rien n’est jamais vraiment acté dans l’industrie : “Je suis plutôt déterminé à ce que ce soit la fin, le point final. Après, qui sait… peut-être que ma crise de la quarantaine entraînera un changement d’avis… Mais j’ai vraiment le sentiment qu’on a mis un terme définitif à tout cela.”

Et pour les fans qui se posent la question… Il ne peut pas réellement dire si Randall va réussir à devenir président des Etats-Unis : “Son parcours politique, c’est globalement un truc proche de l’écran noir qui a mis fin à la série Les Soprano. Vous êtes libre de choisir votre propre voie. C’est vous qui décidez, pour vous, ce qui va se passer avec lui ! Dans mon esprit, je sais ce qui arrive à Randall et à sa famille, mais c’est fait exprès pour ne pas recevoir de réponse claire et nette… C’est au public de décider ce qu’il pense qu’il va se passer ensuite avec Randall.”

La fin de This is Us

Pour mémoire, This is Us suit les vies et les familles de deux parents et de leurs trois enfants dans deux lignes temporelles distinctes, le passé et le présent. Tout le monde a une famille. Et chaque famille a une histoire. La série raconte l’histoire de la famille Pearson à travers les décennies : de Jack et Rebecca, jeunes parents dans les années 1980, à leurs enfants de 40 ans, Kevin, Kate et Randall, qui cherchent l’amour et l’épanouissement dans le présent. Cette comédie dramatique fondée sur la vie révèle comment les plus petits événements de notre vie ont un impact sur ce que nous devenons, et comment les liens que nous partageons les uns avec les autres peuvent transcender le temps, la distance et même la mort.