Thermaltake dévoile un refroidissement liquide pour le CPU et la RAM

Tous les appareils électroniques chauffent quand ils sont en fonctionnement. II existe diverses méthodes pour les refroidir, certaines passives d'autres actives. Pour les plus gros besoins, un refroidissement liquide est presque obligatoire.

Nos ordinateurs sont de formidables machines. Ils peuvent être extrêmement performants mais dès lors qu’ils sont très sollicité, les composants chauffent fatalement. C’est le cas notamment du processeur et de la carte graphique. Il convient de les maintenir à une température assez basse pour assurer un bon fonctionnement et éviter, dans les cas les plus graves, de les endommager irrémédiablement. Thermaltake est un spécialiste de ce genre de solutions. La marque va plus loin aujourd’hui.

Thermaltake dévoile des systèmes de refroidissement liquide

S’assurer que son ordinateur est refroidi convenablement est très important. La plupart du temps cependant, le refroidissement en question se concentre sur le cerveau de l’ordinateur en lui-même, à savoir le processeur. Thermaltake est convaincu que d’autres composants ont besoin aussi d’être refroidis. La marque dévoile en ce sens les systèmes de refroidissement liquide Floe RC360 et Floe RC240 permettant de refroidir le CPU, évidemment, mais aussi la RAM. Voilà qui pourrait être très intéressant pour celles et ceux qui sont très exigeants avec leurs machines, que ce soit pour jouer en très haute qualité ou pour traiter de la photo ou de la vidéo de manière intensive.

prenant en charge le CPU et la RAM

Cela étant dit, avant que vous ne rêviez déjà d’un refroidissement sur votre RAM, sachez que tous les modules ne sont pas compatibles avec les systèmes Thermaltake. Pour l’heure, seuls les modules TOUGHRAM RC sont pris en charge. Si vous avez autre chose dans votre ordinateur, vous ne pourrez pas en profiter. Et il vous faudra aussi décider, le cas échéant, de l’intérêt véritable d’un refroidissement liquide sur la RAM. Celles et ceux qui aiment overclocker leurs composants y trouveront certainement un intérêt, avoir un maximum de composants refroidis comme il se doit n’étant jamais une mauvaise chose, mais pour la majorité des utilisateurs, un CPU refroidi, voire un GPU, est largement suffisant.