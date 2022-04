The Witcher : une saison 3 avec de nouveaux personnages

Robbie Amell (Upload), Meng'er Zhang (Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings), Hugh Skinner (Mamma Mia Here We Go Again !) et Christelle Elwin (Half Bad) rejoignent le casting de la troisième saison de la série télévisée The Witcher de Netflix.

L’acteur canadien Robert Amell sera l’interprète de Gallatin dans la saison 3 de The Witcher sur la plateforme de streaming Netflix : “Combattant né, il dirige une armée de guérilleros Scoia’tael qui se battent pour le compte de Nilfgaard. N’ayant pas peur de dire sa vérité, la loyauté du personnage envers son peuple l’amène finalement à s’opposer à Francesca pour le pouvoir“. La comédienne chinoise Meng’er Zhang incarnera Milva : “Humaine adoptée par les dryades de la forêt de Brokilon, c’est une chasseuse féroce et talentueuse. Des compétences précises au tir à l’arc couplées à une aptitude de survie à toute épreuve font d’elle un adversaire redoutable sur le Continent impitoyable – ceux qui la croisent le font à leurs risques et périls.”

Welcome to the Continent! We’re thrilled to introduce our new cast of royals, warriors, and outlaws making their debut in #TheWitcher Season 3. pic.twitter.com/WKsmt2dK1u — The Witcher (@witchernetflix) April 14, 2022

Le comédien britannique Hugh Skinner sera le Prince Radovid : “Playboy royal et frère cadet du roi Vizimir, il se voit soudain devenir un homme à l’intérieur des services secrets redaniens. Avec sa belle apparence et son charme souvent alcoolisé, ce personnage surprend par sa capacité à être incisif en matière de politique, mais tout n’est que jeux jusqu’à ce que quelqu’un soit blessé“. Enfin, l’actrice Christelle Elwin jouera le rôle de Mistle : “Membre des Rats, une bande d’adolescents inadaptés qui volent les riches et se donnent à eux-mêmes – et parfois aux pauvres, elle est à la rue, se méfie de tout le monde et cherche à se venger, jusqu’à une rencontre fortuite qui va tout changer.”

La saison 3 de The Witcher prend forme avec de nouveaux visages

Basée sur les romans d’Andrzej Sapkowski, l’adaptation en série de The Witcher est produite par Lauren Schmidt Hissrich, qui est également showrunneuse, avec Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jarosław Sawko, réalisée par Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere et Bola Ogun ainsi que scénarisée par Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D’Ambrosio et Troy Dangerfield.