The Witcher : une diffusion à Noël pour la préquelle Blood Origin

La série préquelle The Witcher : Blood Origin sera diffusée le 25 décembre prochain sur Netflix.

L’histoire de The Witcher : Blood Origin, série préquelle en six épisodes de The Witcher, se déroule 1200 ans avant la série principale de Netflix et raconte l’histoire de la Conjonction des Sphères, l’événement qui a conduit les multiples royaumes des monstres, des elfes et des humains à se fondre en un seul, qui est le monde dépeint dans les romans, les jeux et les adaptations pour le petit écran. Elle mettra en scène un trio de héros, à savoir Éile (Sophia Brown), une guerrière qui abandonne son clan et son poste de protectrice de la reine pour parcourir le monde en tant que chanteuse, Fjall (Laurence O’Fuarain), un guerrier qui rejoint Éile dans sa quête, et Scian (Michelle Yeoh), une elfe à la recherche d’une épée sacrée volée.

Dans The Witcher : Blood Origin, Julian Alfred Pankratz de Lettenhoveaka Jaskier, le proche compagnon de Geralt de Riv dans la série The Witcher, interprété par Joey Batey, établira le cadre du scénario de la série préquelle lorsqu’il commencera à raconter l’histoire de la Conjonction des Sphères et sera interrompu par un elfe qui prétend savoir ce qui s’est réellement passé.

Minnie Driver rejoint le casting de The Witcher : Blood Origin

La comédienne britannique Amelia Fiona Jessica Driver, plus connue sous le nom de Minnie Driver (Modern Family, Speechless, Cendrillon), jouera le rôle d’une Seanchai, dans la série préquelle The Witcher : Blood Origin, une collectionneuse de vieilles traditions qui a la capacité de voyager entre le temps et les mondes.

En d’autres termes, elle est une sorte de guide touristique pour les spectateurs de Netflix :

La provenance de The Witcher est un monde entier et vous avez besoin d’aide pour le comprendre. Je joue donc un rôle central pour aider les gens à comprendre d’où vient cette histoire d’origine (…) C’est pour ça que je voulais le faire. C’est parce que le personnage est si beau et étrange. Et ne ressemble à rien de ce que j’ai fait auparavant. Il vit dans le même monde, de la même manière qu’un narrateur est la colonne vertébrale de votre compréhension initiale lorsque vous entrez dans un monde. Pour commencer, il doit vraiment vous tenir, vous faire entrer dans l’histoire et vous présenter tout ce monde… mais ce sont des personnages très, très différents. J’ai fait beaucoup de voix-off. J’adore ça. Et je pense que, parce que je suis aussi une chanteuse, c’est très confortable.