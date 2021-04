The Witcher sur Netflix : le tournage de la saison 2 est officiellement terminé

La saison 2 de la série télévisée The Witcher va désormais pouvoir passer en post-production avant sa diffusion sur la plateforme américaine Netflix.

Alors que le tournage de la saison 2 de la série télévisée The Witcher a été interrompu à plusieurs reprises au cours de l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, Netflix officialise enfin la fin de ce dernier, sans dévoiler pour autant une date de sortie. En effet, les équipes en charge de l’adaptation de la licence The Witcher en série doivent maintenant s’occuper du montage, du mixage audio, de la conformation et de l’étalonnage.

That's a wrap on Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent. pic.twitter.com/SqrAbeelob — The Witcher (@witchernetflix) April 2, 2021

“Cela a été fantastique de tourner The Witcher ici au Royaume-Uni“, a déclaré la showrunneuse et productrice exécutive de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich. “Nous avons tourné dans des lieux incroyables, notamment Fountains Abbey, Blea Tarn, Hodge Close, Frensham Ponds, et bien sûr, notre réconfortante maison, les studios Arborfield. Nous avons réuni les meilleurs talents et équipes britanniques, qui ont été passionnés, professionnels et de brillants partenaires tout au long de cette expérience de tournage complexe et sans précédent. Maintenant, nous avons hâte que tout le monde puisse voir tout le dur travail qui a été accompli dans cette production.”

La deuxième saison de The Witcher pour fin 2021 ?

Les acteurs de retour sont Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, tandis que les nouveaux membres du casting sont Adjoa Andoh (Bridgerton), Kim Bodnia (Killing Eve), Cassie Clare (Brave New World), Liz Carr (Silent Witness), Graham McTavish (Outlander), Kevin Doyle (Downton Abbey), Simon Callow (Four Weddings and a Funeral) et Chris Fulton (Bridgerton). Les réalisateurs de la série sont Stephen Surjik (The Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Cursed), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) et Louise Hooper (Cheat). Parmi les producteurs exécutifs figurent Lauren Schmidt Hissrich, Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jaroslaw Sawko.