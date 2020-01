The Witcher : Studio Mir va produire un film d’animation avec Netflix

La plateforme américaine Netflix met le paquet avec la licence The Witcher.

Le succès de l’adaptation en série télévisée des romans de l’auteur Andrzej Sapkowski a donné des idées à Netflix. Alors que la deuxième saison va très bientôt entrer en préproduction, le label NX, essentiellement dédié aux séries fantastiques et science-fiction, annonce la création du long-métrage d’animation The Witcher : Nightmare of the Wolf. La showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich et le scénariste Beau DeMayo seront à la tête de ce projet avec Studio Mir, une structure coréenne qui a réalisé Voltron, The Legend of Korra, The Boondocks ou encore The Death of Superman.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Il n’a pas été confirmé pour le moment si les acteurs de la série live-action doubleront les personnages qu’ils incarnent. Dans The Witcher: Nightmare of the Wolf, le sorceleur Geralt de Riv sera amené à faire face à une nouvelle menace sur le Continent. Aucune date de diffusion n’a été communiquée, mais à en croire Lauren S. Hissrich, elle garde le secret depuis au moins un an. Il n’est donc pas impossible que le projet soit pratiquement terminé.

