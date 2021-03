The Witcher : sept nouveaux acteurs au casting de la deuxième saison

Netflix dévoile les nouveaux membres du casting de la série télévisée The Witcher avec leurs noms de personnages officiels.

Malgré l’absence d’une date de diffusion et d’un tournage étiré sur de nombreuses semaines à cause de la pandémie mondiale, de nouvelles têtes rejoignent le casting de l’adaptation en série de la licence The Witcher :

Adjoa Andoh (Bridgerton, Silent Witness, Invictus) dans le rôle de Nenneke. Dans les romans d’Andrzej Sapkowski, c’est une prêtresse de Melitele et la chef du Temple de Melitele

Cassie Clare (Brave New World, The Bisexual, Seven Sisters) dans le rôle de Philippa Eilhart. Elle est conseillère du roi de Redania, Vizimir II, et fondatrice de la Loge des Magiciennes

Liz Carr (Silent Witness, Devs, The OA) dans le rôle de Fenn. Fenn était associé dans un cabinet d’avocats et une agence de détectives à Dorian

Simon Callow (A Room with A View, Four Weddings and a Funeral, Hampstead) dans le rôle de Codringher. L’associé de Fenn

Graham McTavish (Outlander, Le Hobbit, John Rambo) dans le rôle de Dijkstra. Il est un maître espion et chef des forces spéciales du royaume de Redania

Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley, Good) dans le rôle de Ba’lian, un personnage inédit

Chris Fulton (Bridgerton, Outlaw King, One of Us) dans le rôle de Rience. Un mage qui a été chargé de retrouver Ciri après sa disparition lors du massacre de Cintra

Friends and foes gather from across the Continent. Meet the new cast joining #TheWitcher Season 2: pic.twitter.com/0MBcZvAcze — The Witcher (@witchernetflix) March 22, 2021

The Witcher, la suite de la série se fait désirer

Le synopsis de la saison 2 de The Witcher sur Netflix : “Convaincu que la vie de Yennefer (Anya Chalotra) a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia (Henry Cavill) amène la princesse Cirilla (Freya Allan) dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux… le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.”

Les autres acteurs précédemment annoncés pour la deuxième saison sont Yasen Atour dans le rôle de Coen, Agnes Born dans le rôle de Vereena, Paul Bullion dans le rôle de Lambert, Basil Eidenbenz dans le rôle d’Eskel, Aisha Fabienne Ross dans le rôle de Lydia, Kristofer Hivju dans le rôle de Nivellen, Mecia Simson dans le rôle de Francesca et Kim Bodnia dans le rôle de Vesemir.