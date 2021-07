The Witcher : Nightmare of the Wolf, le film d’animation de Studio Mir sera diffusé à la fin de l’été

Les premières aventures de Vesemir, le mentor de Geralt de Riv, seront dépeintes dans The Witcher : Nightmare of the Wolf.

“Avant Geralt, il y avait Vesemir – un jeune sorceleur arrogant qui se plaît à tuer des monstres pour de l’argent. Lorsqu’une nouvelle puissance dangereuse se lève sur le continent, Vesemir apprend apprend que certains contrats pour les sorceleurs ne sont pas uniquement liés à l’argent…” : le décor est planté. Une histoire totalement inédite attend les fans des romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski ainsi que de l’adaptation vidéoludique de CD Projekt RED.

Le film d’animation The Witcher : Nightmare of the Wolf est l’œuvre des producteurs de la série The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo, ainsi que du studio d’animation coréen Studio Mir (The Legend of Korra, Dota : Dragon’s Blood, Young Justice : Phantoms).

Un teaser pour The Witcher : Nightmare of the Wolf

The Witcher : Nightmare of the Wolf est attendu pour le 23 août prochain sur Netflix.