The Witcher : Nightmare of the Wolf, des trailers et des informations sur les personnages

Le film d'animation The Witcher : Nightmare of the Wolf du Studio Mir pour Netflix se focalisant sur Vesemir revient avec deux bandes-annonces.

“Les sorceleurs ne sont que des voyous sans vertus, de véritables créations diaboliques qui ne servent qu’à tuer. Il n’y a pas de place pour eux parmi les honnêtes hommes“… L’univers de The Witcher ne réserve pas un accueil chaleureux aux sorceleurs qui se débarrassent des montres qui traumatisent les habitants de nombreuses villes. Durant son aventure, Vesemir va comprendre pourquoi en cherchant à en devenir un et en étant l’unique survivant de l’assaut de Kaer Morhen.

Les personnages principaux de The Witcher : Nightmare of the Wolf

Theo James (Castlevania, Divergent, Mr. Malcolm’s List) sera la voix de Vesemir : Il a grandi comme serviteur sur le domaine d’un noble, travaillant de longues journées pour trop peu d’argent. Il aspire à s’affranchir de son statut social et à explorer le continent pour trouver sa destinée

Lara Pulver (Sherlock, Edge of Tomorrow, Electric Dreams) sera la voix de Tetra Gilcrest : Une puissante sorcière qui descend de l’un des premiers mages du Continent et qui croit que la magie relie toutes les choses de la beauté. Elle et ses disciples s’efforcent de maintenir la paix sur le continent en veillant à ce que la magie ne soit pas utilisée à mauvais escient

Mary McDonnell (Veronica Mars, Mariette inEcstasy, Major Crimes) sera la voix de Lady Zerbst : Une noble Kaedwen qui a hérité du siège de son mari au conseil consultatif du roi après sa mort. Depuis, elle est devenue l’une des conseillères les plus fiables du roi et une fervente partisane des sorceleurs

Graham McTavish (Chasing Nightmares, The Brothers Darwin, Outlander) sera la voix de Deglan : Il a été élevé sur les rudes et impitoyables îles Skellige et est le chef guerrier endurci des sorceleurs. Il est farouchement loyal envers ses “garçons” et s’engage à faire tout ce qui est nécessaire pour les protéger

The Witcher : Nightmare of the Wolf et ses deux bandes-annonces

The Witcher : Nightmare of the Wolf sera diffusé en exclusivité sur Netflix à partir du 23 août prochain. Le film d’animation est écrit et produit par Beau DeMayo et coproduit par Lauren Schmidt Hissrich, showrunneuse et productrice exécutive de The Witcher, et Kwang Il Han, du Studio Mir, qui assure également la réalisation.