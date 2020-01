The Witcher : Nightmare of the Wolf de Netflix mettra en scène Vesemir

Le plus ancien et le plus respecté de tous les sorceleurs sera le personnage principal du film d'animation The Witcher : Nightmare of the Wolf de la plateforme américaine Netflix.

En production du côté de Studio Mir (La Légende de Korra, Voltron : Legendary Defender) avec les scénaristes Lauren S. Hissrich et Beau DeMayo, le long-métrage The Witcher : Nightmare of the Wolf suivra Vesemir, le seul des anciens sorceleurs qui a survécu à l’assaut de Kaer Morhen, un château utilisé comme demeure et école par la guilde des sorceleurs. Le synopsis de Netflix laisse entendre que cette histoire totalement inédite se focalisera sur l’origine des sorceleurs, des chasseurs de monstres aux capacités surnaturelles grâce à des mutagènes : “Bien avant de devenir le mentor de Geralt, Vesemir commence son propre chemin en tant que sorceleur, après que le mystérieux Deglan l’ait réclamé par droit de surprise.”

Vesemir dans la saison 2 de The Witcher ?

Le film d’animation The Witcher de Studio Mir va introduire le personnage de Vesemir afin de faciliter sa potentielle présence dans la deuxième saison de la série télévisée adaptant les histoires des romans d’Andrzej Sapkowski. Par le passé, le comédien Mark Hamill (Star Wars, Batman Arkham) avait fait comprendre qu’il serait d’accord pour interpréter le personnage : “Je n’ai aucune idée de ce que c’est, ni de quoi ça parle, mais je suis d’accord, il pourrait/devrait être joué par moi.“