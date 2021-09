The Witcher : Netflix commande une saison 3 pour la série, un deuxième film d’animation et un show pour les enfants

De nouveaux projets autour de la licence The Witcher sont en cours de production sur Netflix.

Alors que la saison 2 de la série The Witcher est attendue pour le 17 décembre prochain et qu’il n’y a toujours pas de période de sortie pour The Witcher : Blood Origin, Netflix a profité de l’événement Tudum pour annonce l’expansion de l’univers The Witcher sur la plateforme américaine avec une troisième saison pour la série télévisée, un deuxième film d’animation et une série animée pour les enfants.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Le nouveau film d’animation à venir n’a pas encore de titre. Plus tôt cette année, Netflix a diffusé The Witcher : Nightmare of The Wolf, qui suivait les exploits de Vessemir, le mentor et prédécesseur de Geralt de Riv.

The Witcher : Blood Origin, dans les coulisses de la mini-série

Située dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, la mini-série Blood Origin retrace la création du premier prototype de sorceleur et les événements qui ont conduit à la “Conjonction des Sphères”, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un. Declan de Barra est producteur exécutif et showrunner. Lauren Schmidt Hissrich et Matt O’Toole sont producteurs exécutifs. Andrzej Sapkowski fera office de consultant créatif. Jason Brown et Sean Daniel de Hivemind, ainsi que Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Films seront producteurs exécutifs.

Les comédiens Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh, Sophia Brown, Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis, Dylan Moran seront les comédiens principaux de The Witcher : Blood Origin. Jacob Collins Levy, Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Mills, Amy Murry et Zach Wyatt complètent également le casting.