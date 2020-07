The Witcher : Netflix annonce une mini-série en live-action sur le tout premier Sorceleur

En plus de la série télévisée et du film d'animation, un spin-off pour la licence The Witcher sous forme de mini-série est en préparation.

Composée de seulement six épisodes, la mini-série The Witcher : Blood Origin est écrite par Lauren Schmidt Hissrich (Umbrella Academy, The Defenders, Daredevil) et Declan de Barra (Iron Fist, The Originals, Roy). Elle sera exclusivement diffusée sur la plateforme américaine Netflix à une date encore inconnue. Contrairement aux jeux, romans et autres adaptations pour le petit et grand écran, ce spin-off se focalisera pour la première fois sur l’aventure du premier Sorceleur. Si les évènements racontés dans Blood Origin n’ont été jamais rapportés par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, ce dernier supervise quand même le projet afin qu’il y ait une cohérence avec ses histoires et son univers.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be. Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich. — NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020

The Witcher : Blood Origin, le nouveau projet dédié à la licence The Witcher par Netflix

Alors que le casting n’a même pas encore commencé, la faute au Covid-19, Netflix dévoile un premier synopsis pour la mini-série en live-action : “1200 ans avant Geralt de Riv, les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné en un seul, et le premier Sorceleur est apparu“. Pour mémoire, le film d’animation The Witcher : Nightmare of the Wolf reviendra sur l’histoire de Vesemir, le seul des anciens sorceleurs qui a survécu à l’assaut de Kaer Morhen, la fameuse école de la guilde des sorceleurs qui fait également office de demeure. Enfin, la saison 2 de la série télévisée est toujours prévue pour au minimum 2021.