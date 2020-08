The Witcher : Monster Slayer, un action-RPG sur iOS et Android basé sur la localisation

La licence The Witcher va également surfer sur la mode Pokémon Go avec un jeu de chasse aux monstres totalement free-to-play sur mobiles.

Développé par Spokko (filiale de CD Projekt RED), The Witcher : Monster Slayer se déroule avant les événements des jeux de la licence se basant sur les romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Alors que les monstres errent librement et en grand nombre sachant, le rôle relativement nouveau de sorceleur est devenu indispensable sur le continent. Monster Slayer met donc les joueurs au défi de devenir des chasseurs de monstres d’élite, en utilisant des fonctions avancées de réalité augmentée qui transforment le monde réel en un monde fantastique et sombre, celui de The Witcher.

We’re happy to announce The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS )— a free-to-play, augmented-reality, location-based RPG for iOS and Android! Coming soon. Learn more: https://t.co/PQtalGv1jo — Spokko (@Spokko_games) August 26, 2020

Un trailer pour The Witcher : Monster Slayer

Avec des graphismes se rapprochant de ceux des consoles, The Witcher : Monster Slayer permet aux joueurs d’explorer le monde qui les entoure tout en suivant, étudiant et combattant des monstres à la fois nouveaux et familiers, en utilisant l’heure de la journée et les conditions météorologiques réelles pour prendre le dessus. La préparation est essentielle pour vaincre les ennemis les plus coriaces, car les joueurs devront préparer de puissantes potions et huiles, fabriquer des bombes et des appâts pour monstres, et améliorer leur personnage avant de soumettre ces créatures via des combats en réalité augmentée et à la première personne grâce à des attaques magiques et autres coups avec une épée. En plus de combattre les monstres qui se cachent à proximité, Monster Slayer contient également des quêtes riches, basées sur des histoires inspirées d’autres jeux de la série, qui emmènent les joueurs dans des aventures à part entière permettant de comprendre ce que signifie réellement être un chasseur professionnel.

The Witcher : Monster Slayer dévoile son gameplay

The Witcher : Monster Slayer est attendu sur iOS et Android à une date encore inconnue.