The Witcher : Monster Slayer sera lancé cet été

Le jeu de rôle free-to-play en réalité augmentée lié à The Witcher et basé sur la localisation arrive dans deux semaines sur les mobiles.

Développé par Spokko, membre de la famille CD Projekt RED, The Witcher : Monster Slayer transforme le monde réel en royaume de dark-fantasy. Dans la peau d’un sorceleur fraîchement formé, les joueurs utiliseront un gameplay basé sur la localisation et des fonctionnalités avancées de réalité augmentée pour traquer et chasser des monstres assoiffés de sang dans divers lieux en utilisant l’heure de la journée, les conditions météorologiques et certaines connaissances liées à l’univers de la licence : “Combattez des créatures gigantesques et grandeur nature dans des combats à la première personne, inspirés des RPG, mais assurez-vous d’être bien préparé en entraînant votre personnage, en préparant des potions et des huiles, en fabriquant des bombes et en choisissant l’équipement approprié pour les batailles à venir.”

Un teaser pour The Witcher : Monster Slayer

The Witcher : Monster Slayer est attendu pour le 21 juillet prochain sur iOS et Android.

Les utilisateurs d’Android peuvent d’ores et déjà préenregistrer sur le Google Play. En faisant cela, l’épée d’acier de Kaer Morhen sera ajoutée à l’inventaire de ces derniers dès le début de l’aventure, ce qui permet de recevoir 10% de points d’expérience supplémentaires en jeu pour chaque monstre tué.