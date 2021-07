The Witcher : Michelle Yeoh rejoint le casting de la mini-série Blood Origin, Sophia Brown remplace Jodie Turner-Smith

Michelle Yeoh sera une épéiste elfe dans The Witcher : Blood Origin.

La comédienne malaisienne Michelle Yeoh (Crazy Rich Asians, Boss Level, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) jouera le rôle de Scian face à Laurence O’Fuarain dans la préquelle de la série télévisée The Witcher du service de streaming Netflix : “Elle est la toute dernière de sa tribu nomade d’elfes de l’épée. Personne ne peut s’approcher de son art de la lame, et personne ne porte autant de perte dans son cœur. Lorsqu’une chance se présente de récupérer une épée sacrée volée, arrachée à sa tribu déchue par des moyens infâmes, elle se lance dans une quête mortelle qui changera l’issue du Continent.”

Sophia Brown joins Michelle Yeoh and Laurence O’Fuarain in the six-part, live-action limited series. Set in an elven world 1200 years before the world of The Witcher, BLOOD ORIGIN tells the story of the events that lead to the pivotal “Conjunction of the Spheres.” — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 8, 2021

Jodie Turner-Smith n’a plus de rôle dans The Witcher : Blood Origin sur Netflix

Alors que Jodie-Turner Smith devait incarner Éile, une féroce guerrière avec la voix d’une déesse, c’est finalement l’actrice Sophia Brown (The Capture, Marcella, Clique, Guerrilla, Casualty, Top Boy) qui hérite du rôle. Le spin-off en six parties, qui se déroule dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, raconte une histoire perdue dans le temps avec la création du premier prototype de sorceleur et les événements qui ont conduit à la conjonction des sphères, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne former qu’un. A noter que Declan de Barra est producteur exécutif et showrunner, Lauren Schmidt Hissrich est productrice exécutive et Andrzej Sapkowski est consultant créatif. Enfin, Jason Brown et Sean Daniel de Hivemind et Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Films sont les producteurs exécutifs.