The Witcher : l’Unreal Engine 5 est privilégié pour la nouvelle saga

CD Projekt RED annonce le développement d'un nouvel opus pour l'adaptation vidéoludique de The Witcher avec le moteur graphique Unreal Engine 5, marquant ainsi le début d'une nouvelle saga pour la licence de l'éditeur polonais.

Depuis The Witcher 2 : Assassins of Kings, sorti en 2011, CD Projekt RED a toujours utilisé sa technologie propriétaire REDengine pour développer ses jeux de A à Z. Si les extensions et le mode multijoueur de Cyberpunk 2077 continueront d’exploiter cette dernière, les développeurs de CD Projekt ont décidé de collaborer avec ceux d’Epic Games pour aider à ajuster l’Unreal Engine 5 aux expériences en monde ouvert avec le développement d’un nouveau jeu The Witcher.

Un partenariat stratégique entre CD Projekt RED et Epic Games

A propos de l’utilisation du moteur graphique Unreal Engine 5 pour les prochains jeux The Witcher, le directeur technique de CD Projekt RED, Pawel Zawodny, a déclaré : “L’un des aspects essentiels de notre transformation interne RED 2.0 est l’accent mis sur la technologie, et notre coopération avec Epic Games est fondée sur ce principe. Dès le départ, nous n’avons pas envisagé un accord de licence typique ; Epic et nous-mêmes voyons cela comme un partenariat technologique fructueux pour le long terme. Il est vital pour CD Projekt RED que l’orientation technique de notre prochain jeu soit décidée le plus tôt possible car, par le passé, nous avons dépensé beaucoup de ressources et d’énergie pour faire évoluer et adapter REDengine à chaque sortie de jeu. Cette coopération est très excitante, car elle permettra d’améliorer la fiabilité et l’efficacité du développement, tout en nous donnant accès à des outils de développement de pointe. J’ai hâte de voir les superbes jeux que nous allons créer à l’aide d’Unreal Engine 5.”

Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games, a commenté ce partenariat stratégique : “Nous avons conçu l’Unreal Engine 5 pour permettre aux développeurs de créer des mondes ouverts dynamiques à une échelle et un niveau de fidélité sans précédent. Nous sommes profondément honorés par l’opportunité de nous associer à CD Projekt RED pour repousser ensemble les limites de la narration interactive et du gameplay, et cet effort profitera à la communauté des développeurs pour les années à venir.”

La nouvelle saga The Witcher de CD Projekt RED

Le médaillon de l’École du Chat visible dans le premier teaser suggère que le nouvel opus de la licence The Witcher se focalisera sur l’une des écoles de sorceleurs qui rassemblent des chasseurs de monstres ratés, des timbrés, des psychopathes ou encore des sadiques comme Brehen, Gaëtan, Guxart, Jad Karadine, Kiyan ou encore Treyse.