The Witcher : l’École du Lynx sera au coeur de la nouvelle saga

Le médaillon teasé pour le nouveau jeu de la licence The Witcher représente les membres de l'École du Lynx.

Le directeur de la communication de CD Projekt RED, Robert Malinowski, annonce qu’une nouvelle école sera introduite dans l’univers de The Witcher : “Certains mystères ne devraient pas être si mystérieux. Je peux confirmer que le médaillon a, en fait, la forme d’un lynx.”

L’école du Lynx n’existe pas dans les jeux, ni dans les romans

Le seul endroit où elle existe est une fanfiction, écrite par Witcher190 et SMiki55, pour la communauté The Witcher Fandom Wiki : “L’école en tant que telle est née d’une brève discussion entre les autres membres de l’école des Chats, Lambert et Keira Metz, qui après une rencontre fortuite, ont décidé d’unir leurs forces pour récupérer la caravane. Les motivations de Lambert étaient claires, à savoir rendre hommage à son ami Aiden et faire en sorte que son héritage se poursuive. Après cette discussion, il a été nommé chef par les autres membres de l’école du Chat. Lambert a eu une idée et a décidé de procéder à une réforme de l’école. Celle-ci étant la troisième et la plus radicale. Ce qui transforma l’École du Chat en l’École du Lynx.”

En plus de s’inspirer d’une histoire pour les fans, le studio polonais CD Projekt RED a également créé le médaillon de l’École du Lynx en se basant sur celui de “School of the Lynx”.