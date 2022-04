The Witcher : le tournage de la saison 3 a débuté

Netflix officialise le premier jour de production de la troisième saison de The Witcher, l'adaptation en série des romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski.

La saison 2 de The Witcher sur Netflix révèle un avant-goût du véritable pouvoir de Ciri, enfant du Sang Ancien, capable d’ouvrir des portails vers d’autres mondes et de libérer de terribles monstres sur le Continent. Dans la saison 3, l’aventure continue avec de nouveaux rebondissements : “Alors que les monarques, les mages et les bêtes du Continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra se cacher, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l’apprentissage de la magie de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en découvrir davantage sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. Au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille où règnent la corruption politique, la magie noire et la trahison. Ils doivent se défendre, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre à jamais.”

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Les épisodes de la troisième saison de la série télévisée The Witcher seront réalisés par Stephen Surjik (Reacher, The Umbrella Academy), Gandja Monteiro (Brand New Cherry Flavor, The Chi), Loni Peristere (American Horror Story, A Series of Unfortunate Events) et Bola Ogun (Raising Dion, Lucifer).

La fin de la saison 2 de The Witcher