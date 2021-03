The Witcher : le rôle principal masculin du spin-off est confié à Laurence O’Fuarain

La mini-série préquelle The Witcher : Blood Origin proposera une vision inédite des origines des sorceleurs avec le duo Éile et Fjall.

Méconnu du grand public, Laurence O’Fuarain, qui a notamment joué dans Vikings, Game of Thrones et Black 47, a obtenu le rôle du personnage Fjall dans le spin-off de la série télévisée The Witcher dont le tournage n’a toujours pas débuté : “Il est issu d’un clan de guerriers, ayant juré de protéger un roi. La mort d’un être cher au combat l’entraîne dans une quête de rédemption, combattant aux côtés d’alliés improbables alors qu’il se fraie un chemin de vengeance à travers un continent en pleine tourmente.”

Laurence O’Fuarain et Jodie Turner-Smith, les personnages principaux de The Witcher : Blood Origin

Le comédien irlandais Laurence O’Fuarain rejoint Jodie Turner-Smith dans le projet. Elle joue le rôle d’Éile, une guerrière d’élite dotée de la voix d’une déesse, qui a quitté son clan et son poste de gardienne de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Situé 1200 ans avant le début de l’univers de The Witcher avec Geralt de Riv, Blood Origin raconte l’histoire de la création du premier prototype de sorceleur, et les événements qui ont conduit à la “conjonction des sphères”, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un.

Declan de Barra sera le showrunner et le producteur exécutif de la série en six parties, avec Lauren Schmidt Hissrich comme productrice exécutive. Le romancier Andrzej Sapkowski fera office de consultant créatif. Jason Brown et Sean Daniel de Hivemind, ainsi que Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Films seront également producteurs exécutifs.