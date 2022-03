The Witcher : le premier opus de la nouvelle saga sera dirigé par Jason Slama

Pas de crunch avec Jason Slama pour le développement du nouveau The Witcher.

Impliqué dans le développement de The Witcher 3 et le standalone Gwent lors de ses débuts chez CD Projekt RED, Jason Slama s’est ensuite chargé de superviser le développement et le suivi du jeu de cartes à collectionner free-to-play. Il hérite à nouveau de ce poste pour le nouveau projet de l’éditeur polonais basé sur le célèbre univers de fantasy médiévale créé par l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski : “Je suis super excité d’annoncer que je travaille humblement à assurer le succès du prochain grand jeu AAA dans l’univers de The Witcher en tant que game director ! Vous pensez pouvoir rejoindre l’équipe ? Nous avons des tonnes de postes à pourvoir avec la possibilité de travailler à distance dont nous pourrions discuter !”

La prise de parole de Jason Slama – et probablement l’annonce précoce du nouveau The Witcher – servant surtout d’outil de recrutement, un fan est venu le titiller en évoquant les mauvais résultats du studio en matière de crunch par le passé. Il a rétorqué “jamais sous ma surveillance“, promettant de meilleures conditions pour les personnes embauchées et travaillant avec lui. Il n’est pas surprenant que CD Projekt RED cherche à redorer sa réputation entachée par des rapports faisant état d’un crunch obligatoire sur Cyberpunk 2077, surtout après que la société ait initialement promis qu’elle ne demanderait pas à ses employés de crunch sur le vaste titre en monde ouvert.

Depuis les rapports de crunch sur Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a fait des efforts pour changer sa culture de travail afin de “minimiser le stress, prévenir le burnout, et donner à nos employés tout ce dont ils ont besoin pour se concentrer sur le travail avec un état d’esprit entièrement positif.”