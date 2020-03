The Witcher : le développement d’un nouvel opus a déjà débuté

CD Projekt RED confirme que l'après Cyberpunk 2077 sera un nouveau jeu dans l'univers de la licence The Witcher.

Alors que Cyberpunk 2077 est la priorité de CD Projekt RED, le président du studio à l’origine de l’adaptation vidéoludique des romans de l’auteur Andrzej Sapkowski, qui n’est autre qu’Adam Kicinski, a officiellement annoncé dans une récente entrevue avec la presse polonaise qu’un nouveau The Witcher est en préparation. Confié à une petite équipe, il ne faut par contre pas s’attendre à un The Witcher 4. Le célèbre sorceleur Geralt de Riv ne devrait pas en être le héros : “Nous travaillons d’ores et déjà sur un autre jeu solo. Nous avons créé un concept relativement clair qui attend d’être développé. Et cela commence déjà à se produire dans nos locaux, même si nous ne voulons pas y consacrer beaucoup de temps. Néanmoins, immédiatement après le lancement de Cyberpunk 2077, nos équipes commenceront à se focaliser encore plus sur ce projet. Celui-ci est intégré dans l’univers Witcher (…) Nous avons deux univers dans lesquels nous voulons développer des jeux, donc nos futurs titres seront soit un Cyberpunk, soit un The Witcher.”

Tout comme The Witcher 3, Cyberpunk 2077 recevra deux extensions de qualité, en plus d’un mode multijoueur qui essayera de concurrencer celui d’un certain GTA 5. Si les différentes équipes du studio polak seront très occupées, il est hors de question que le travail soit bâclé : “Nous voulons juste faire plus de jeux. Nous allons prouver que nous pouvons faire deux gros jeux en même temps, ce qui nous prendra quelques années. Nos projets durent 4 à 5 ans, c’est difficile d’imaginer le développement d’un gros RPG en deux ans. En termes de qualité, c’est risqué, car la qualité prend du temps.”

CD Projekt RED annonce que Cyberpunk 2077 a été distribué aux agences de classification par âge

Le développement de Cyberpunk 2077 avance bien, même très bien, au point qu’il vient de passer une étape importante de la production : “Nous venons de soumettre Cyberpunk 2077 aux agences de classification d’âge du monde entier (PEGI, ESRB, USK, CERO, etc…). Pendant que nous attendons que le jeu soit évalué, nous travaillons à peaufiner les aspects techniques et à le tester. Le jeu est de mieux en mieux chaque jour qui passe ! Ce n’est évidemment pas la version finale du jeu, nous y travaillons toujours, mais c’est une version tellement complète qu’elle convient pour ce genre de test.”

Face à l’annulation de l’E3 et de plus en plus d’événements dédiés aux jeux vidéo, CD Projekt RED joue la carte de la prudence : “La situation concernant le coronavirus évolue si vite qu’il est difficile d’y penser. Nous participerons à des salons, s’ils ont lieu. S’ils n’ont pas lieu, nous montrerons les mêmes choses d’une manière différente. Internet fonctionne normalement, nous avons donc un moyen d’atteindre les joueurs.“