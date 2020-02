The Witcher : le casting de la saison 2 se dévoile

Netflix lève le voile sur les nouveaux acteurs et personnages qui seront dans la deuxième saison de la série télévisée The Witcher.

Si les comédiens Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra seront toujours les interprètes de Geralt de Riv, Yennefer de Vengerberg et Cirilla Fiona Elen Riannon (également connu sous le surnom de Ciri ou le Lionceau de Cintra) dans la série The Witcher de Netflix, plusieurs nouvelles têtes vont intégrer l’équipe pour la deuxième saison qui devrait seulement arriver l’année prochaine sur la plateforme de streaming américaine :

Thue Ersted Rasmussen (Sunday, Fast & Furious 9) – Eskel : Sorceleur de Kaer Morhen, il est considéré comme le “frère” de Geralt

Paul Bullion (Peaky Blinders, Dune) – Lambert : Sorceleur de Kaer Morhen, il a participé à la formation dans l’art du combat de Ciri

Yasen Atour (Ben-Hur, Robin des Bois) – Coen : Sorceleur de Kaer Morhen, il sera tué durant la bataille de Brenna

Kristofer Hivju (Game of Thrones, Justice League) – Nivellen : Un homme fortuné à l’apparence d’un monstre à cause d’une malédiction

Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl, Alleycats) – Lydia van Bredevoort : La secrétaire et apprentie de Vilgefortz

Mecia Simson (He Who Has It All, The Hunt) – Francesca Findabair : Ancienne magicienne et membre de la Loge des Magiciennes, elle est désormais la princesse de Dol Blathanna

Agnes Bjorn – Vereena : une bruxa (ancienne humaine transformée un type de vampire qui ressemble à une énorme chauve-souris noire), la dernière compagne de Nivellen

“La réaction des fans à propos de la première saison de The Witcher a placé la barre très haut concernant l’ajout de nouveaux talents pour la deuxième saison“, a déclaré Lauren Schmidt Hissrich, showrunner et productrice exécutive, dans un communiqué. “La directrice de casting Sophie Holland et son équipe ont une fois de plus trouvé les meilleures personnes pour incarner les personnages des romans de Andrzej Sapkowski, et entre les mains de réalisateurs accomplis, nous sommes impatients de voir ces nouvelles histoires prendre vie.”

A noter que MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Tom Canton (Filavandrel aén Fidháil), Lilly Cooper (Murta), Jeremy Crawford (Yarpin Zigrin), Eamon Farren (Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach), Mahesh Jadu (Vilgefortz de Roggeveen), Terence Maynard (Artorius Vigo), Lars Mikkelson (Stregobor), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Royce Pierreson (Istredd), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss Merigold) et Therica Wilson Read (Sabrina Glevissig) seront également de retour dans la deuxième saison de The Witcher.