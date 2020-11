The Witcher : la série repart en pause, quatre cas contacts sur le tournage

Des membres de l'équipe technique ont été testés positifs au COVID-19.

La plateforme américaine Netflix va effectuer un dépistage massif dans les studios Arborfield de Londres suite à des nouveaux cas de coronavirus pendant le tournage de la deuxième saison de la série télévisée The Witcher. Déjà bien retardée après que l’acteur Kristofer Hivju (Game of Thrones, The Last King, Justice League, Fast and Furious 8) ait été testé positif au COVID-19, cela va encore être le cas pendant plusieurs semaines puisque les producteurs veulent préserver la santé de tout le monde, sachant que les membres positifs sont d’ores et déjà en isolation. A noter qu’aucun acteur majeur n’a été touché par le virus pour le moment. Un retour à la normal est donc prévu pour très bientôt si les autres résultats ne sont pas mauvais et ne mettent pas en péril la suite des aventures de Geralt de Riv.

Monsters big and monsters small, sharpen your swords and slay them all… if you can spot them. pic.twitter.com/M3N0ZmG055 — The Witcher (@witchernetflix) October 31, 2020

Geralt et Yennefer, les deux amants maudits de The Witcher

Les comédiens Henry Cavill et Anya Chalotra chevauchent côte à côte à l’occasion d’une scène pour la saison 2 de The Witcher. Si les premiers épisodes se focaliseront sur la relation naissante entre Geralt et Ciri ainsi qu’à l’entraînement de la jeune sorceleuse, le célèbre chasseur de monstres des romans d’Andrzej Sapkowski va également renouer le contact avec la membre du conseil des magiciens après une rupture douloureuse.