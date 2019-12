The Witcher : la série Netflix donne un nouveau souffle aux jeux de CD Projekt Red

Les joueurs retournent en masse sur le RPG polonais qui connaît une audience qui n'a plus été aussi importante depuis 2016.

La série The Witcher que diffuse Netflix depuis ce mois de décembre attise depuis des mois la curiosité des novices et des fans, ceux qui ont découvert la saga à travers la trilogie de jeux vidéo polonais de CD Projekt Red comme ceux qui lisent les romans de Andrzej Sapkowski. La série Netflix a un avantage sur les jeux, puisqu’elle est plus fidèlement adaptée de la trame, ce qui pourrait permettre aux scénaristes de réaliser leur ambition de tourner 7 saisons du show. Même dans le cas où cette première saison ne fait pas les audiences espérées par le service de VOD, les spectateurs pourront se lancer dans une deuxième saison dont le tournage débutera dès l’année prochaine à Londres et arrivera sur le petit écran en 2021.

La presse et le public séduits

La série qui reviendra sur l’enfance de Geralt de Riv à Kaer Morhen (ancienne forteresse et de l’école du loup) pour devenir sorceleur en suivant les entraînements de Vesemir, passera la majeure partie de son temps à aborder les intrigues de Cintra, envahie par le royaume de Nilfgaard, et la fuite de Ciri, mais aussi la deuxième bataille du Mont Sodden. Si les critiques presse sont positives, la série attire aussi les regards du public, et cela se reflète directement sur un retour au jeu. Le site PlayTracker note que The Witcher 3: Wild Hunt a connu un pic de 48 000 joueurs simultanés sur Steam, une très forte affluence qui n’a plus eu lieu depuis l’été 2016, lorsque le studio a publié Blood and Wine, le dernier DLC.

Un nouveau souffle pour The Witcher

Le nombre de joueurs actif estimé en décembre est d’un million, plutôt exceptionnel pour un titre qui n’a pas reçu de mise à jour majeure depuis 3 ans. Il s’agit de plusieurs centaines de milliers de fois plus que ce que le jeu a eu à n’importe quel moment au cours des deux dernières années. Le premier opus a connu un pic de plus de 5 000 joueurs, et The Witcher 2 : Assassins of Kings a lui reçu 3 000 joueurs supplémentaire, doublant son affluence actuelle. Le studio ayant résolu ses soucis avec l’auteur de la saga, il n’est pas impossible que d’autres aventures du sorceleur voient le jour chez CD Projekt Red.