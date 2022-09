The Witcher : la saison 3 voit son tournage prendre fin

Après quelques problèmes et turbulences dans la production, le tournage de la saison 3 de The Witcher est terminé.

La production de la saison 3 de la série télévisée The Witcher pour Netflix a commencé en mars dernier avec Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra. Elle s’est déroulée dans divers endroits comme l’Italie, le château de Predjama en Slovénie, le Pays de Galles, le Maroc, le désert du Sahara et la Croatie, avant de revenir aux studios de Longcross en Angleterre et dans les environs, dans le Surrey.

Season 3 of #TheWitcher has finally wrapped filming, with a message from Henry Cavill to cast and crewhttps://t.co/2ZW1SfKqxD — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) September 9, 2022

En juillet dernier, la production a été brièvement interrompue après que Henry Cavill ait été testé positif au COVID-19. Cependant, elle s’est rapidement redressée, elle devait alors se terminer au cours de ce mois de septembre. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que The Witcher était victime de la pandémie, puisqu’en 2020, la production de la saison 2 avait également connu un revers et la date de sortie avait été repoussée à décembre 2021.

Fin de tournage pour The Witcher et la saison 3

Bola Ogun, qui a réalisé les deux derniers épisodes de la saison 3, a confirmé la fin du tournage via ses stories sur le réseau social Instagram. Le producteur exécutif Steve Gaub a également confirmé cela via Instagram en postant une photo du plateau de tournage. Le comédien britannique Henry Cavill a lui eu quelques mots pour les acteurs et l’équipe technique :

Quelle saison cela a été ! Je voulais juste vous remercier tous pour votre détermination et votre dévouement lors de ces tournages difficiles. J’espère que vous pourrez tous prendre un repos bien mérité.

La saison 3 de The Witcher en 2023 sur Netflix ?

Netflix n’a pas révélé de date de sortie pour la saison 3 de The Witcher, mais étant donné que la post-production d’une série de cette ampleur prend généralement six à huit mois, les fans ne peuvent s’attendre à une nouvelle saison qu’après avril voire mai 2023. Cependant, la post-production de la saison 2 s’est terminée en octobre 2021, et elle est sortie en décembre… La saison 3 fera suite au cliffhanger de la saison 2, où La Flamme Blanche fut révélée comme étant le père de Ciri, Duny, alias Emhyr Var Emreis. Elle présentera également la séquence la plus ambitieuse de la série à ce jour, le coup d’État de Thanedd, qui verra défiler un grand nombre de mages et d’autres personnages notables de la licence.