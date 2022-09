The Witcher : la saison 3 est prévue pour l’été 2023

Si le tournage de la saison 3 de The Witcher est terminé depuis plusieurs semaines, les équipes techniques vont encore travailler pendant quelques mois sur la production de Netflix, notamment le montage et les effets spéciaux.

La saison 3 de la série télévisée The Witcher reprendra après le surprenant dénouement de la saison 2 où il a été révélé que la Flamme Blanche est le père de Cirilla “Ciri” Fiona Elen Riannon, Duny, alias Emhyr Var Emreis. Tout au long des nouveaux épisodes, Geralt de Riv et Yennefer de Vengerberg emmèneront Ciri à la forteresse Aretuza, sur l’île de Thanedd, pour en apprendre davantage sur les pouvoirs extraordinaires de la jeune fille et sur l’étendue de ses capacités, tout en se retrouvant au cœur du conflit politique de l’île qui mène au coup d’État de Thanedd. Les événements de cette saison seront basés sur le quatrième livre de The Witcher et le deuxième de la saga, Time of Contempt, écrit par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski.

The Time of Contempt is nigh. 👀 The Witcher returns to Netflix in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/MUzOKXwFjV — The Witcher (@witchernetflix) September 24, 2022

Rendez-vous l’année prochaine pour la saison 3 de The Witcher

La saison 3 de The Witcher sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix à l’été 2023. Le synopsis se charge de teaser les prochaines aventures de Geralt, Yennefer et Ciri :