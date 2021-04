The Witcher : la saison 2 sortira à l’automne sur Netflix

Netflix annonce que la deuxième saison de la série télévisée The Witcher sera diffusée d'ici la fin de l'année.

Le tournage de la deuxième saison de The Witcher a débuté en février 2020, mais la production a été interrompue peu après en raison de la pandémie de coronavirus. Les retards de calendrier ont entraîné le départ de Thue Ersted Rasmussen qui sera alors remplacé par Basil Eidenbenz dans le rôle d’Eskel. La production a repris en août 2020, mais a été de nouveau interrompue en novembre 2020 en raison de multiples cas contacts et positifs avant de prendre officiellement fin au début du mois.

Enfin une période de diffusion pour la saison 2 de The Witcher

Désormais dans les dernières étapes de son processus de développement (post-production), la saison 2 de The Witcher sortira à l’automne, entre début novembre et fin décembre prochain. Le drame épique fantastique du service américain Netflix met en vedette le comédien britannique Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivi, un chasseur de monstres solitaire qui lutte pour trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Lauren Schmidt Hissrich en est la showrunneuse.

‘The Witcher’, ‘You’ & ‘Cobra Kai’ Will Return To Netflix In Q4 2021 https://t.co/9kX4qYj09n — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 20, 2021

“Ce qui s’est passé au cours de la première partie de cette année, c’est que beaucoup de projets que nous espérions sortir plus tôt ont été poussés à cause des retards dans la post-production liés à la COVID-19“, a déclaré Ted Sarandos, co-CEO et directeur du contenu de Netflix. “Nous pensons que nous reviendrons à un état beaucoup plus stable dans la seconde moitié de l’année. Et certainement au quatrième trimestre. Nous aurons alors les nouvelles saisons de certaines de nos séries les plus populaires comme The Witcher, mais aussi You et Cobra Kai, ainsi que de grands films comme Red Notice et Escape from Spiderhead.“