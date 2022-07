The Witcher : la production de la saison 3 est temporairement stoppée

Le Covid-19 pause encore problème à la série télévisée The Witcher de Netflix.

Ce n’est pas la première fois que le tournage de The Witcher au Royaume-Uni doit s’arrêter à cause du Covid-19, la série télévisée ayant déjà interrompu pendant plusieurs semaines la réalisation de la deuxième saison en 2020. Cette nouvelle intervient au milieu de rumeurs en ligne non confirmées selon lesquelles la star Henry Cavill aurait été testée positive au virus, mais la plateforme de streaming Netflix se contente de déclarer officiellement que le tournage a été “interrompu en raison du Covid-19 et que nous serons opérationnels dès que nous pourrons le faire en toute sécurité.”

Netflix’s ‘The Witcher’ Season 3 Halts Production Due to COVID https://t.co/kiFVTov6qG — The Hollywood Reporter (@THR) July 27, 2022

La saison 3 de The Witcher aura du retard, mais vise 2023

La troisième saison de The Witcher n’a pas encore de date de diffusion, mais . L’histoire reprendra là où la deuxième saison s’est arrêtée. Le filet se resserre sur Ciri, avec Nilfgaard, Redania, et les rois du Nord qui veulent tous capturer – ou, pire, tuer – le lionceau de Cintra. Francesca et les autres elfes ont également Ciri dans leur ligne de mire, qui est maintenant sous la protection de Geralt et Yennefer. La trahison devrait au coeur de la saison 3. Aretuza et ses mages sont apparemment divisés sur la question de savoir qui ils doivent servir, tandis que Jaskier est dans la poche de Dijkstra et Redania.