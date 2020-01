The Witcher : la préproduction de la saison 2 va bientôt commencer

L'acteur Henry Cavill annonce que la deuxième saison de la série télévisée The Witcher de Netflix est sur le point d’entrer en préproduction.

Avec seulement une saison de huit épisodes, The Witcher a mis tout le monde d’accord sur la plateforme américaine Netflix, aussi bien les fans que les non-initiés, au point d’arriver à relancer les ventes et l’intérêt autour de l’adaptation vidéoludique du studio polonais CD Projekt RED, mais également en devenant la série la plus populaire du monde en passant notamment devant The Mandalorian (Disney+). Prévue pour 2021, la saison 2 de la série retraçant les aventures du sorceleur Geralt de Riv va d’ailleurs franchir une étape importante de son développement comme l’explique Henry Cavill sur les réseaux sociaux : “Je suis de retour. J’ai profité de mes vacances. Maintenant, il est de temps de retourner au travail. La préproduction de la deuxième saison de The Witcher va très prochainement démarrer. Merci d’avoir apprécié la première saison. J’espère pouvoir vous en dire plus prochainement“, tout comme le laissait entendre la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich : “Quitter ma famille à Los Angeles continue d’être la chose la plus difficile que je fais. Mais je suis là. Je le fais encore, avec tout leur amour et leur soutien pour me soutenir. Sur la route de The Witcher S2.”

La saison 2 de The Witcher aura une timeline plus simple à comprendre

Les différentes timelines qui se croisent pendant les huit épisodes de l’adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski ont posé à plusieurs personnes. Si certains ont abandonné à cause de cela, d’autres se sont faits violence pour continuer. Néanmoins, pas de panique. Lauren Schmidt Hissrich promet du changement pour la prochaine saison : “Je ne pensais pas que cet aspect serait l’un des plus contestés de la série. Beaucoup de personnes ont dit ‘Je n’ai pas compris avant l’épisode 4’ ce qui est exactement le moment où on s’attendait à ce que les gens comprennent. Je pense que c’est une question de goûts. J’aime les films dont je dois décrypter la structure au fur et à fur, d’autres personnes non. Dans ce cas précis, ceux qui ont détesté cet aspect seront chanceux, puisque la saison 2 est structurée différemment (…) Dans la saison 2, l’histoire sera beaucoup plus ‘ramassée’. Toutes les relations entre les personnages que nous avons établies dans la première saison commencent à porter véritablement leurs fruits dans la deuxième. Tous les éléments que nous avons mis en place se regroupent davantage pour former quelque chose de plus concret (…) Nous avons ressenti l’envie d’installer Nilfgaard comme le grand méchant de la saison 1, mais nous espérons ajouter plus de reliefs aux personnages de Cahir et Fringilla.”

L’auteur de The Witcher donne son avis sur la série de Netflix

Invité à donner son avis sur la série télévisée The Witcher, Andrzej Sapkowski a déclaré qu’il était très content du résultat, et qu’il avait été bluffé par la performance de l’acteur qui incarne le sorceleur de son oeuvre : “J’étais plus que satisfait de l’apparition d’Henry Cavill en tant que Geralt. C’est un vrai professionnel. Tout comme Viggo Mortensen qui a toujours joué Aragorn dans Le Seigneur des anneaux, Henry a prêté son visage à Geralt — et il en sera toujours ainsi (…) Je serais heureux si les téléspectateurs — et les lecteurs – réussissaient à relever quelque chose, quelque chose qui les cultivera d’une manière ou d’une autre. Aussi, j’espère sincèrement les mettre en ébullition (…) Je crois fermement à la liberté de l’artiste et à son expression artistique. J’interviens rarement. Et très rarement j’essaie d’imposer mon point de vue à un autre artiste.“