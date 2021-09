The Witcher : la deuxième saison s’illustre avec des vidéos

Le nouveau trailer de la saison 2 de The Witcher fait le lien entre les anciens et nouveaux épisodes.

Prévue pour le 17 décembre prochain en exclusivement sur la plateforme de streaming Netflix, la saison 2 de The Witcher suivra Geralt de Rivia, incarné par Henry Cavill, qui, convaincu que Yennefer de Vengerberg, interprétée par Anya Chalotra, est morte lors de la terrible bataille de Sodden, cherche à emmener la princesse Cirilla Fiona Elen Riannon, jouée par Freya Allan, plus connu sous le nom de Ciri, dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, le sorceleur doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux… le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle. Ce dernier est à l’origine de son surnom, le Lionceau de Cintra.

Une bande-annonce pour la deuxième saison de The Witcher

“Vous n’échapperez pas au monstre qui vit en vous.”

The Witcher est produit par Lauren Schmidt Hissrich. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jaroslaw Sawko sont producteurs exécutifs.

The Witcher sur Netflix : des extraits de la deuxième saison de la série télévisée

Le premier extrait montre Geralt qui utilise ses mutagènes pour préparer l’affrontement contre un monstre et somme Ciri de partir pour ne pas le voir dans un tel état, tandis qu’il renoue avec son vieil ami Nivellen dans le second extrait.