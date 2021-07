The Witcher : la deuxième saison est attendue pour la fin de l’année

La relation parentale entre Geralt de Riv et Cirilla "Ciri" Fiona Elen Riannon s'illustrera dans la deuxième saison de la série live-action The Witcher.

La deuxième saison de The Witcher suivra Geralt (Henry Cavill), convaincu que la vie de Yennefer (Anya Chalotra) a été perdue lors de la bataille de Sodden, qui cherche à amener la princesse Cirilla (Freya Allan) dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux… le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

Lauren Schmidt Hissrich est productrice exécutive et showrunner. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jarosław Sawko sont également producteurs exécutifs.

Les titres des épisodes de la deuxième saison de The Witcher sur Netflix

Épisode 1 – A Grain of Truth

Épisode 2 – Kaer Morhen

Épisode 3 – What Is Lost

Épisode 4 – Redanian Intelligence

Épisode 5 – Turn Your Back

Épisode 6 – Dear Friend

Épisode 7 – Voleth Meir

Épisode 8 – ???

La saison 2 de The Witcher sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 17 décembre prochain.