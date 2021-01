The Witcher : Jodie Turner-Smith sera l’héroïne de la mini-série préquelle

Le spin-off de la série télévisée The Witcher pour Netflix va raconter l'histoire du premier prototype de sorceleur et de la Conjonction des Sphères.

L’actrice britannique Jodie-Turner Smith (The Last Ship, Jett, Queen & Slim, True Blood, Nightflyers, After Yang, Without Remorse) aura l’honneur d’incarner Éile, une féroce guerrière avec la voix d’une déesse, dans The Witcher : Blood Origin (six épisodes en prises de vue réelles, pas de date de diffusion pour le moment). Elle a abandonné son clan et son statut de gardienne de la Reine pour écouter les élans de son cœur et devenir musicienne itinérante. Mais lorsque vient le moment de rendre des comptes sur le Continent, elle doit reprendre les armes et poursuivre sa quête de vengeance et de rédemption. L’histoire de la mini-série préquelle se déroulera 1200 ans avant celle de Geralt de Riv, le sorceleur le plus doué de sa génération.

The Witcher : Blood Origin, c’est pas pour maintenant

Pour mémoire, Declan de Barra sera le showrunner et producteur exécutif au côté de Lauren Schmidt Hissrich, la créatrice de la série principale The Witcher sur la plateforme américaine Netflix. Andrzej Sapkowski, auteur des romans, est consultant artistique de la série. Enfin, Jason Brown et Sean Daniel de Hivemind ainsi que Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Films en assurent également la production exécutive. Covid-19 ou pas, le tournage de The Witcher : Blood Origin n’a toujours pas débuté.