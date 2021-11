The Witcher : Geralt et Ciri se préparent pour des batailles dans la saison 2

Geralt de Riv va mener Ciri sur les terres de Kaer Morhen pour l'entraîner.

La série télévisée The Witcher de Netflix met en vedette l’acteur Henry Cavill dans le rôle du sinistre Geralt de Riv, le fléau des bêtes surnaturelles, dans une histoire où les destins de trois individus s’entremêlent dans le vaste monde du Continent, où les humains, les elfes, les sorciers, les gnomes et les monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal ne sont pas faciles à identifier. Après une première saison riche en rebondissements, la deuxième suivra le sorceleur (Loup Blanc, Gwynbleidd ou le Boucher de Blaviken) alors qu’il entraîne la princesse Cirilla (Freya Allan) à Kaer Morhen, la maison de son enfance, afin qu’il puisse contrôler de mieux en mieux son mystérieux pouvoir. Il est également convaincu que sa bien-aimée Yennefer (Anya Chalotra) est morte lors de l’horrible bataille de Sodden…

Un trailer pour la saison 2 de The Witcher

La saison 2 de The Witcher est prévue pour le 17 décembre prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Lauren Schmidt Hissrich est productrice exécutive et showrunner. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jarosław Sawko sont eux producteurs exécutifs.