The Witcher : Blood Origin voit son casting s’étoffer avec des acteurs méconnus

Prévu pas avant 2022 sur la plateforme de streaming Netflix, la série The Witcher : Blood Origin a désormais un casting complet, mais totalement inattendu.

Bien que Laurence O’Fuarain (Vikings), Sophia Brown (Marcella) et Michelle Yeoh (Crazy Rich Asians) sont les têtes d’affiches de Blood Origin, la préquelle de la série télévisée The Witcher sur Netflix, de nouveaux comédiens se joignent à eux alors que le tournage des premiers épisodes vient de débuter au Royaume-Uni. Jacob Collins Levy (Young Wallander) a hérité du rôle d’Eredin, Lizzie Annis sera Zacaré, Huw Novelli (The Capture) jouera Callan “Brother Death”, Francesca Mills (Harlots) sera Meldof, Amy Murray jouera Fenrik et Zach Wyatt (Karen Pirie) sera Syndril. Le vétéran britannique Lenny Henry (Le Seigneur des Anneaux) a lui été choisi pour le rôle de Balor. Mirren Mack (The Nest) jouera Merwyn, Nathaniel Curtis (It’s a Sin) sera Brían et Dylan Moran (Black Books) interprétera Uthrok One-Nut.

Still pinching meself… ‘the Witcher: Blood Origin’: Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis, Dylan Moran Among Cast To Join Netflix Prequel Series; Filming Underway In UK https://t.co/vTeD7UGoUI via @Deadline — Declan de Barra (@declandebarra) August 16, 2021

Prenant place dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin raconte la création du premier prototype de sorceleur et les événements qui ont conduit à la “Conjonction des sphères”, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un.

Deux réalisatrices pour la mini-série The Witcher de Netflix

A noter que l’équipe technique accueille Sarah O’Gorman (The Witcher, The Last Kingdom, Cursed) et Vicky Jewson (Crumbs, Close) pour assurer la réalisation de certains épisodes. Pour ne pas changer, Declan de Barra est producteur exécutif et showrunner de The Witcher : Blood Origin. Lauren Schmidt Hissrich et Matt O’Toole sont producteurs exécutifs. Jason Brown et Sean Daniel de Hivemind, ainsi que Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Films sont également producteurs exécutifs. Le romancier polonais Andrzej Sapkowski est consultant créatif.