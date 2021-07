The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series X : la version next-gen sortira cette année avec des DLC inspirés de la série télévisée

CD Projekt RED confirme l'arrivée de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series X d'ici les prochains mois.

Annoncée sous la forme d’un standalone sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, The Witcher 3 dans sa version next-gen sera également disponible dans le courant de l’année via une mise à jour gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà la fin des aventures de Geralt de Riv sur PS4, Xbox One et PC. En prime, la série télévisée de Netflix sera à l’honneur via de multiples DLC gratuits, comme l’ajout de l’armure portée par l’acteur Henry Cavill, qui ne seront pas exclusifs à la version next-gen, bien qu’ils arriveront en même temps que cette dernière.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art. Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭 More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt — The Witcher (@witchergame) July 9, 2021

Un trailer pour The Witcher 3

The Witcher 3 débute à la suite des événements de The Witcher 2. L’intrigue combine plusieurs éléments de l’histoire, les deux principales étant l’invasion des Royaumes du Nord par Nilfgaard et la quête personnelle de Geralt pour éliminer la Chasse Sauvage : “Le monde est plongé en plein chaos. L’air est chargé de tension et de la fumée des villages en flammes. Le terrible Empire de Nilfgaard frappe à nouveau et ravage les infortunés Royaumes du Nord. Les nations qui tentèrent autrefois de manipuler Geralt à leurs propres fins sont aujourd’hui soumises. Dans ces temps incertains, personne ne peut prédire l’avenir, qui apportera la paix et qui provoquera la misère. Mais une force sombre et mortelle émerge. Les hommes et les femmes des différentes armées en présence ne parviennent pas à comprendre que ce conflit est un jeu d’enfant en comparaison du danger représenté par la Chasse Sauvage, la terrible menace venue d’un autre monde. Ces horribles cavaliers spectraux ont pendant des siècles fais de l’humanité leur proie, portant la misère sur le monde.”